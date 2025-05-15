Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüşe; Vali Yardımcıları Miraç Akbulut ve Cengizhan Ankara, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte katılımcılar, “Aile Güçlenirse Gelecek Güçlenir” teması çerçevesinde aile kavramının toplumdaki önemine dikkat çeken pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt şu ifadelere yer verdi:

15-21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası münasebetiyle, ‘En Büyük Ailemiz, Türkiye’mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun’ ve ‘Ailemiz Geleceğimiz’ mottolarıyla, ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen kortej yürüyüşünü gerçekleştirmiş bulunmaktayız.”

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin önemine de vurgu yapan İl Müdürü Bozkurt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan etmiştir. Bu kıymetli karar, toplumumuzun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına tarihi bir adımdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, ailemiz; küresel sistemin bizden koparmak istediği, insanın insana yakınlığının ve sıcaklığının korunduğu en sağlam kalemizdir.

Bugün bu kaleyi muhkem tutacak olanlar bizleriz. Bu amaç doğrultusunda; aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan desteklemek en temel önceliğimizdir.”

İl Müdürü Bozkurt, Aile Yılı kapsamında Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalara da değinerek, şu bilgileri paylaştı:

“Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, 2025 Aile Yılı faaliyetleri kapsamında Valiliğimiz himayesinde ve paydaş kurumlarımızla birlikte çok sayıda etkinlik ve çalışma yürütmekteyiz. Bu kapsamda, yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın teşrifleriyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ile yıl boyunca yapılacak etkinliklere ilişkin bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Ayrıca Büyük Aile Buluşması etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz.” dedi