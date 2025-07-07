İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 15 kişinin Gürcistan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, KOM, İstihbarat, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleriyle kişilerin saklandıkları ülkelerin tek tek belirlendiğini ifade etti.