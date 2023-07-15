Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü.

Fetullahçı teröristler ile Türk milletinin karşı karşıya geldiği günde 251 vatandaşımız şehit oldu.

Bugün ise şehitler için yurdun dört bir yanında anma programları düzenleniyor.

Hatim indirildi, dualar okundu

Bir program da Ayasofya Camii'nde yapıldı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Öte yandan her bir şehit için hatim indirildi.

Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

"Ruhları şad olsun"

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

Bundan 7 yıl önce böyle bir günde yaşadığımız, ülkemizin sıkıntılı günlerinde hayatlarını ortaya koyarak fedai can ederek şehit olmuş aziz kardeşlerimizin ve o uğurda bedel ödemiş gazilerimize binlerce şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimiz içinde bugün bütün Türkiye'de her camide hatim şerifler okundu. Mezarlıklarda ziyaretler yapıldı. Her şehidimiz için müstakil hatim şerifler okundu. Tamamı için ülkemizde binlerce hatim şerifler, Kur'an-ı Kerimler okundu. Cenabı hak inşallah onların ruhlarını şad eylesin. Mekanlarını cennet eylesin.