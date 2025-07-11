Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar, Kahramanmaraş’ta düzenlenen anlamlı programlarla anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Abdulhamithan Camii’nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri için hatim duaları okundu. Duygusal anların yaşandığı programda, yüreklerdeki minnet ve dualar semaya yükseldi. Cuma hutbesinde de 15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm şehitler anılarak, milletin direnişi ve iman gücü vurgulandı.

Programa Kahramanmaraş Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi dolduran cemaat, hep birlikte şehitler için dua etti.

Duaların ardından yapılan açıklamalarda, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulanarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi. Programa katılan vatandaşlar ise, “Bu vatanı canları pahasına savunan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.