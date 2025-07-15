FETÖ’nün 2016 yılında gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Tarihe kazınan direnişin yıldönümünde Türkiye, o geceye ait çarpıcı görüntülerle yeniden tek yürek oldu.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti tarihine altın harflerle yazılan bir direnişe imza attı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi, milletin cesareti ve kararlılığıyla püskürtüldü.

Darbeci askerler, televizyon kanallarını bastı, köprüleri kapattı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni hedef aldı. Ankara’da Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı bombalandı, onlarca polis şehit oldu. TBMM ilk kez savaş uçağıyla vuruldu.

Ancak planlanan darbe, halkın iradesine çarptı. Sokakları dolduran vatandaşların cesaret dolu anları, tankların karşısında duran sivillerin kararlılığı ve meydanlardaki kalabalığın demokrasi için verdiği mücadeleye dair arşiv görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. 15 Temmuz, bir milletin vatanı için nasıl ayağa kalktığını, birlik ve beraberlikle her türlü tehdidi bertaraf edebileceğini tüm dünyaya gösterdi.