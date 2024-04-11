Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Sv sahibi eve girdiğinde bıraktığı 100 bin lira değerinde ziynet eşyasının yerinde olmadığını gördü.

Bunun üzerine yapılan ihbar sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kör noktalarda hırsızlık yaptılar

Özel ekip kuran polis, bölgede tüm güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait kameraları titizlikle inceledi.

Yapılan incelemelerde şüpheli iki kadının özellikle kör noktalarda ve güvenlik kamerasının bulunmadığı noktalarda hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gelin-kaynana oldukları ortaya çıktı

Kurulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdikçe şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Hırsızlık yapan şüphelilerin Meral A. (36) ve gelini 26 suç kaydı bulunan E.A. (15) olduğu belirlendi.

7 yıl sonra cezaevinden izinli çıkıp yine hırsızlık yaptı

Ayrıca şüpheli Meral A.'nın 19 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu ve 7 yıl boyunca kaldığı cezaevinden izinli çıktığını ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu kaydedildi. Kurulan özel ekip şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Suçüstü yakalandılar

Polis ekipleri, kılıktan kılığa giren ve güvenlik kameralarının bulunmadığı noktalarda evlere girerek hırsızlık yapan 15 yaşındaki gelin ve kaynanayı yine bir eve girdikten sonra kapıda suçüstü yakaladı.

100 bin TL'lik vurgun

Yapılan üst aramalarında şüphelilerin üzerlerinde altın bileklik, zincir yüzük, bin 500 TL olmak üzere toplamda 100 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Kaynana tutuklandı, gelin serbest

İfadesi alanın kaynana karıştığı olaylar ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklandı. Yaşı küçük gelin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.