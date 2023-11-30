Trafik kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta yolun karşısın geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Ali Talip Köse’ye çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.