Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesini Ağustos ayında açıklayacak. 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.

HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR

Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.

Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak, evini yapacak.

VERGİ MUAFİYETİ

Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.

15 YILA VADE: YÜZDE 10 PEŞİNAT

Edinilen bilgilere göre, hem arsa hem de konutların satışında, vatandaşa, 15 yıla kadar varan vade seçeneği sunulacak. Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutların yüzde 10 peşinatla satılması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacağı belirtiliyor.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler, engelliler ve emeklilere sosyal konutlarda belirli kontenjan da ayrılacak.

HUKUKA TAŞINAN SORUNLAR İÇİN TASLAK HAZIRLANIYOR

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada da son aşamaya gelindi.

Dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Taslağın önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi bekleniyor.