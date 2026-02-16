TOKİ tarafından açıklanan takvime göre kura çekimleri 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında etap etap gerçekleştirilecek. Farklı illeri kapsayan çekimlerde binlerce vatandaş ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşacak.

Kura Çekim Takvimi

16 Şubat Pazartesi: Eskişehir – Karaman

17 Şubat Salı: Konya – Sakarya

18 Şubat Çarşamba: Mersin – Kırklareli

19 Şubat Perşembe: Diyarbakır

20 Şubat Cuma: Adana – Çanakkale – Gaziantep

21 Şubat Cumartesi: Bursa

Kura çekimleri, TOKİ’nin duyuracağı platformlar üzerinden kamuoyuna açık ve canlı olarak gerçekleştirilecek. Yetkililer, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini vurgularken, vatandaşların resmi TOKİ duyurularını takip etmeleri istendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje, dar ve orta gelirli vatandaşları güvenli ve uygun maliyetli konutlara kavuşturmayı hedefliyor. Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye genelinde konut ihtiyacına kalıcı çözüm sunulması amaçlanıyor.