Olay, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi 42. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Kahraman D. evinden çıkıp park halindeki otomobiline bindiği sırada, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kayınbiraderi A. G. (29) tarafından pusuya düşürüldü.

A. G, yanında getirdiği tabancayla eniştesi Kahraman D. nin bulunduğu araca defalarca ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede Acı Haber

Vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan Kahraman D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından N.F.K. Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen , kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahraman D. nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Çok Sayıda Boş Kovan Bulundu

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta ve araç içerisinde çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Ekiplerin incelemeleri sırasında mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A. G., bir süre sonra Kapıçam mevkiinde suç aleti olan tabancayla birlikte güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyet birimleri, aile içi husumet nedeniyle işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.