Şampiyonlar Ligi Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak, Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları bu sezon da TRT’de bulunuyor.

  • TRT 1 ve TRT Spor bazı karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara getirecek.

  • Diğer maçlar ise TRT’nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Hangi maçların şifresiz olacağı ise TRT’nin resmi yayın akışıyla maç günlerinde açıklanıyor.

16 Eylül 2025 Salı: UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Programı

  • 19:45 | Athletic Bilbao – Arsenal → CBC Sport, Tabii Spor

  • 19:45 | PSV – Union Saint-Gilloise → TRT Spor

  • 22:00 | Benfica – Karabağ → İçtimai TV, Tabii Spor

  • 22:00 | Juventus – Borussia Dortmund → CBC Sport, Tabii Spor

  • 22:00 | Real Madrid – Marsilya → Tabii Spor

  • 22:00 | Tottenham – Villarreal → TRT Spor

Bugünün öne çıkan maçı:

