Şampiyonlar Ligi Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak, Şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları bu sezon da TRT’de bulunuyor.
-
TRT 1 ve TRT Spor bazı karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara getirecek.
-
Diğer maçlar ise TRT’nin dijital platformu Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
Hangi maçların şifresiz olacağı ise TRT’nin resmi yayın akışıyla maç günlerinde açıklanıyor.
16 Eylül 2025 Salı: UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Programı
-
19:45 | Athletic Bilbao – Arsenal → CBC Sport, Tabii Spor
-
19:45 | PSV – Union Saint-Gilloise → TRT Spor
-
22:00 | Benfica – Karabağ → İçtimai TV, Tabii Spor
-
22:00 | Juventus – Borussia Dortmund → CBC Sport, Tabii Spor
-
22:00 | Real Madrid – Marsilya → Tabii Spor
-
22:00 | Tottenham – Villarreal → TRT Spor
Bugünün öne çıkan maçı:
-
Real Madrid – Marsilya (22:00, Tabii Spor)
-
Juventus – Borussia Dortmund (22:00, CBC Sport & Tabii Spor)