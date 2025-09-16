Festivalde hava gösterileri, konserler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları gibi birçok deneyim yer alacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliğe giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.