Dün saat 19.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, Tepe Sokak'ta meydana gelen olayda Veli Özbaylar, henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açtı.

2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Olaydan sonra İmam Sokak'ta elinde pompalı tüfekle bağırarak yürürken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüleri çekilen Özbaylar, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Özbaylar, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneya yaralılardan 12'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 1'i çocuk 4 yaralının ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.