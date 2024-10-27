Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Didem Özdemir, babasının usta öğreticiliğinde iyi bir oto tamircisi olup kendi iş yerini açmak istiyor.

Didem Özdemir yaklaşık 6 ay önce babası Seyit Özdemir'in Seydişehir Yeni Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirci atölyesinde çalışmaya başladı.

Seydişehir Mesleki Eğitim Merkezi'ne de devam eden Özdemir, mesleğin aranan ustalarından olmak için babasının öğrettiklerini dikkatle uyguluyor.

Yaklaşık altı ay önce yanında çalışanlarla yollarını ayırdığını aktaran Baba Seyit Özdemir, bunun üzerine kızı Didem'in yanında çalışmaya başladığını dile getirdi.