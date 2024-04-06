Kahramanmaraş Valiliği'nin oluru ile oluşturulan komisyon, çelik kasaların içeriğini tespit etmek ve sahiplerini bulmak amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. 11.03.2024 tarihinde komisyon eşliğinde kasaların tamamının 03.04.2024 tarihinde açıldığı belirtildi.

Bu süreçte, 119 adet kasanın boş olduğu, 57 adet kasada değersiz evrak ve eşyanın bulunduğu, 21 adet kasada ise çeşitli değerli malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Açılan kasalardan sahipleri tespit edilen toplam 18 adet kasa ve içeriğindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Diğer kasalardan çıkan değerli eşyaların sahiplerine ulaşılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kasalardan çıkan malzemeler arasında altın ziynet eşyaları, para birimleri, silahlar, tarihi eserler ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan haplar bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, tespit edilen tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği vurgulandı.

