18 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonda, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak çalışmasıyla yürütülen operasyon, organize suç şebekelerine ağır darbe vurdu.
5,3 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi
Yapılan incelemelerde şüphelilerin;
Yasa dışı bahis oynattığı
Suç gelirlerinin transferine aracılık ettiği
Sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı
belirlendi.
Şebekenin toplam işlem hacminin 5 milyar 300 milyon lira olduğu tespit edildi.
118 Şüpheli Yakalandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 118 şüpheliden:
67’si tutuklandı
40 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor
Sosyal Medya Üzerinden Tuzak Kurmuşlar
Dolandırıcılık yöntemleri arasında özellikle sosyal medya dikkat çekti. Şüphelilerin sahte ilanlar ve yatırım vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.
Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Yetkililerden Uyarı: Dijital Tuzaklara Dikkat
Yetkililer, özellikle:
🔴 Tanımadığınız linklere tıklanmaması
🔴 Sosyal medyadaki ilanlara karşı dikkatli olunması
🔴 Kişisel ve banka bilgilerinin paylaşılmaması
konularında vatandaşları uyardı.