18 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonda, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak çalışmasıyla yürütülen operasyon, organize suç şebekelerine ağır darbe vurdu.

5,3 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

Yasa dışı bahis oynattığı

Suç gelirlerinin transferine aracılık ettiği

Sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı

belirlendi.

Şebekenin toplam işlem hacminin 5 milyar 300 milyon lira olduğu tespit edildi.

118 Şüpheli Yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 118 şüpheliden:

67’si tutuklandı

67'si tutuklandı

40 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı 5 FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor

Sosyal Medya Üzerinden Tuzak Kurmuşlar

Dolandırıcılık yöntemleri arasında özellikle sosyal medya dikkat çekti. Şüphelilerin sahte ilanlar ve yatırım vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililerden Uyarı: Dijital Tuzaklara Dikkat

Yetkililer, özellikle:

🔴 Tanımadığınız linklere tıklanmaması

🔴 Sosyal medyadaki ilanlara karşı dikkatli olunması

🔴 Kişisel ve banka bilgilerinin paylaşılmaması

konularında vatandaşları uyardı.