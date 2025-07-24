Kahramanmaraş’ta 2005 yılında esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Fatma (31) ve Gülcan Alıç (24) kardeşlerin akıbeti, aradan geçen 19 yılın ardından ortaya çıktı.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kardeşlerin öldürüldüğü ve bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi. Şok edici olayda gözaltına alınan 4 şüpheli, ilk kez hâkim karşısına çıkarıldı.

Aile bireylerinin ısrarlı başvuruları sonrası, Asayiş Şube Müdürlüğü olayı yeniden ele aldı. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli tavırlar sergileyen Gülcan Alıç’ın dini nikâhlı eşi Behçet Y. ve kuzeni Mevlüt D’ye odaklandı. Soruşturma derinleştikçe, Mevlüt D. den itirafı geldi: “İkisini de ben öldürdüm”

İtiraf sonrası Mevlüt D'nin gösterdiği noktada yapılan kazıda, Alıç kardeşlere ait kemik parçaları gün yüzüne çıkarıldı. Gelişmelerin ardından Behçet Y. ile birlikte dini nikâhlı yaşadığı Y.K. ve kız kardeşi A.K. de gözaltına alındı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada dört sanık, “birden fazla kişiyi tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. İddianamede cinayetlerin planlı şekilde ve iş birliğiyle işlendiği vurgulandı.