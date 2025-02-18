Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ömer T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Hacı Mehmet E. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki Semra Dinçtürk, sanıkların tutuklu yargılanmasını ve firari sanık Hacı Mehmet E'nin yakalanarak mahkemede hesap vermesini istediklerini söyledi.

Müteahhit Hacı Mehmet E'nin tutuklu yargılanmasına karar verilmişken sanığın aldığı rapor nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini dile getiren Dinçtürk, reddi hakim talebinde bulundu.

Müşteki İrem Türkmener Karslı da Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybettiğini, binanın yapım aşamasında sorumluluğu bulunan sanıklar ile bilirkişi raporunda kusurlu gösterilen kamu personelinin en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirerek reddi hakim talebinde bulundu.

Müşteki Emine Özcan ise depremde yıkılan binada annesi ve babasının hayatını kaybettiğini, kendisinin de enkazdan 17 saat sonra çıkarıldığını söyledi.

Sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep eden Emine Özcan, şunları söyledi:

"81 yaşında olan 'kocama raporu' alan ve firar eden Hacı Mehmet E. önceki duruşmalarda sağlıklı bir birey gibi savunmasını yaptı. Anne ve babamı çok özledim. Ben de enkazdan çıktım ve sağlık sorunlarım oluştu. Soğuk havalarda elim uyuşuyor ve his kaybı oluyor. Geçtiğimiz günlerde rapor almak için heyete girdim fakat sağlıklı olduğum belirtilerek rapor alamadım. His kaybı ve acılarıma rağmen derslere giriyorum. Fakat 81 yaşındaki Hacı Mehmet E, kısa sürede 'kocama raporu' aldı ve tutuksuz yargılandı. Şimdi hakkında tutuklama çıktı ama kendisi firar. Sanıklar örgütlü, usulsüz şekilde bir bina yapmışlar. Bu binada biz de öldük. Mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyorum ve reddi hakim talebimi iletiyorum”

Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru da önceki duruşmalarda 23 yıl öncesini hatırlayan, düzeltme yapan ve mahkeme arasında tek başına kafeteryaya giden Hacı Mehmet E’nin usulsüz bir şekilde 'kocama raporu' aldığını iddia etti.

Raporun Adalet Bakanlığınca belirlenen bir hastaneden alınması gerektiğini dile getiren Özdoğru, "İlk duruşmadan önce kendisi zaten bir takım hazırlıklar yapmış. İlk demans raporunu Ağustos 2024’te almış ‘Ne olur ne olmaz, belki tutuklanırım’ diye. İkinci duruşmada tutuklandıktan sonra da birdenbire kocamış bu adam. Nasıl tarafsız olduğunuzu düşünebiliriz bu durumda. Kandırılmışsınız sayın başkan, sayın heyet. 'Hapishanede yatamaz' dediğiniz adam kaçtı. Bu rapor sadece mahkemeyi yanıltmaya yönelik hazırlanmış bir rapordu." diye konuştu.

Müşteki avukatları savunma yaptığı müştekiler ve sanık avukatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Duruşmada beyanları alınan diğer müşteki avukatları da sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ederek reddi hakim talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Ali Babaoğlu, bilirkişi raporunun eline ulaşmadığından dolayı savunmasını tam yapamayacağını belirterek beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Ömer T. de binanın yapılmasıyla alakalı kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Reddi hakim talebine ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden mahkeme, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmanın 12 Haziran’a ertelenmesine karar verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişi yaşamını yitirmişti.