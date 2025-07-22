Bakan Işıkhan Ne Dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılması ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir. Şu anda böyle bir çalışma yok. Ticaretimizi ve ihracatımızı düşünerek asgari ücreti bir yıllığına belirledik.”

Bu açıklama, hükümetin yılda tek zam politikasını sürdürme niyetinde olduğunu ancak ekonomik koşullara göre yeniden değerlendirme yapılabileceğini ortaya koyuyor.

Geçmiş Yıllarda Ara Zam Yapılan Dönemler:

2022: Ocak (%50) + Temmuz (%30) → Ara zam yapıldı

2023: Ocak (%54,66) + Temmuz (%34,04) → Ara zam yapıldı

2024: Yalnızca Ocak ayında %49 zam → Ara zam yapılmadı

2025: Ocak ayında %30 zam → Net ücret 22.104 TL oldu

Son Durum Özeti:

Temmuz 2025 için resmi bir ara zam kararı bulunmuyor.

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Ek zam ihtimali, enflasyonun gidişatına ve beklenmeyen ekonomik gelişmelere bağlı.

Bir gelişme olması halinde resmi açıklama bekleniyor.

SONUÇ:

Şu an için Temmuz 2025'te asgari ücrete ikinci bir zam yapılması beklenmiyor. Ancak ekonomi cephesindeki gelişmelere göre bu durum değişebilir. Gözler, hükümetin Temmuz sonunda yapabileceği olası açıklamalarda olacak.