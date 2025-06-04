5 Aylık Enflasyon Farkı Yüzde 14,29 Olarak Açıklandı

Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emeklinin alacağı zam oranını belirleyecek 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon toplamda %14,29 oldu.

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Oranı Şimdiden %15,10’a Ulaştı

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı doğrudan zam oranını belirliyor. 5 aylık enflasyon verileri baz alındığında, emekliler %15,10’luk zammı şimdiden hak etmiş oldu. Haziran ayı verisinin 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanmasıyla bu oran nihai halini alacak.

Memurlar İçin 5 Aylık Enflasyon Farkı %8,58 Oldu

Memurların maaş zamlarında ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da uygulanıyor. 5 aylık enflasyon farkı memurlar için %8,58 olarak hesaplanırken, buna 7. Dönem Toplu Sözleşme gereği %5’lik ilave zam da ekleniyor. Böylece memurların temmuz ayında alacağı kümülatif zam oranı şu anki verilere göre %14,01 seviyesinde bulunuyor.

Haziran Enflasyonu ile Zam Oranları Netleşecek

2025 yılı temmuz zammı için son belirleyici veri, 3 Temmuz 2025’te açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı olacak. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve hem memurların hem de emeklilerin alacağı kesin zam oranı belli olacak.