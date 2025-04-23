Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılı ev sahipliğiyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kez de motor sporları tutkunlarını heyecan dolu bir organizasyonda buluşturacak. 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı, 25 – 27 Nisan tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecek turnuva, Kapıçam Tabiat Parkı’nın zorlu arazisinde nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından 17 ilden 27 araç ve 54 sporcu katılarak zirve mücadelesi verecek.

Tüm Sporseverler Bu Heyecana Ortak Olmaya Davet Edildi

Şampiyona, 25 Nisan Cuma günü saat 17.30’da Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenecek coşkulu bir start seremonisiyle resmen başlayacak. Ardından, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde sporcular, teknik kabiliyetlerini ve hızlarını sergileyecekleri zorlu parkurda kıyasıya yarışacak. Doğa ile iç içe adrenalin dolu anlara sahne olacak yarışlarda katılımcılar, hem doğa koşulları hem de rakipleriyle mücadele edecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular için 27 Nisan Pazar günü saat 18.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ödül töreni düzenlenecek. Sporcular, başarılarının karşılığında kupalarına ve madalyalarına bu özel gecede kavuşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm sporseverler bu heyecan dolu organizasyona davet edilerek, yarışların ve ödül töreninin coşkusuna ortak olmaya çağrıldı.