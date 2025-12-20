Depremde zarar gördükten sonra yenilenerek yeniden hizmete açılan bölge müdürlüğü binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 120 zeytin ağacı toprakla buluşturuldu.

Enerji Bir-Sen öncülüğünde düzenlenen etkinliğe sendika yöneticileri, DSİ yetkilileri ve kurum çalışanları katıldı. Program kapsamında dikilen her bir zeytin ağacı, bir çalışana zimmetlenerek bakım ve gelişim sorumluluğu verildi. Bu uygulamayla ağaçların uzun vadede korunması ve sağlıklı şekilde büyümesi amaçlandı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, zeytin ağacının köklü geçmişi, dayanıklılığı ve simgelediği barış ile bereket değerlerine dikkat çekerek, dikilen fidanların hem doğaya hem de geleceğe bırakılan kalıcı bir miras olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasının, çevre bilincinin artırılmasına ve yeşil alanların çoğaltılmasına katkı sunması hedefleniyor.