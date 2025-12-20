17 Aralık gecesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay sırasında futbolcu Uğurcan Bekçi (27) ile birlikte K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

Durumu ağır olan ve daha önce Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü formaları giyen kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi, yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Ancak Bekçi, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.