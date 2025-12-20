Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig kapsamında sahasında Somaspor’u konuk edecek. Mücadele, 21 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın saat 13.00'de başlayacak.

Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın bilgileri de netleşti. Kahramanmaraş İstiklal – Somaspor karşılaşması, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar, herhangi bir ücret ödemeden maçı internet üzerinden takip edebilecek.

Ligde puan mücadelesi veren iki ekip açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmanın, tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor. Kahramanmaraşlı futbolseverler başta olmak üzere tüm sporseverler, bu heyecan dolu 90 dakikayı ekran başından canlı olarak izleyebilecek.