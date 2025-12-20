İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde iş insanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade verdi. Uzun süren ifade işlemlerinin ardından Saran’ın adliyedeki süreci tamamlandı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ifade alma süreci soruşturma dosyası kapsamında titizlikle yürütüldü.

Geniş Güvenlik Önlemleri Altında Adliyeden Çıkarıldı

İfadesinin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeden çıkarıldı. Adliye çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlemlenirken, süreç basın mensupları tarafından da yakından takip edildi. Yetkililer, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle detaylı bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Adli Tıp Kurumu’na Sevk Edildi

Savcılığın talimatı doğrultusunda Saran, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan ve saç örnekleri alınarak laboratuvar incelemesi yapılacağı öğrenildi. Uzmanlar, bu tür analizlerin geçmişe dönük kullanım tespiti açısından önemli deliller sunduğunu belirtiyor.

İnceleme Sonrası Yeniden Adliyeye Götürülebilir

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Sadettin Saran’ın yeniden İstanbul Adliyesi’ne götürülmesi bekleniyor. İnceleme sonuçlarının soruşturma dosyasına ekleneceği ve savcılığın bu rapor doğrultusunda sürecin seyrine karar vereceği ifade ediliyor.

Soruşturma Titizlikle Sürdürülüyor

Yetkililer, soruşturmanın yasal çerçevede ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgularken, şu aşamada herhangi bir gözaltı veya tutuklama kararı bulunmadığını belirtti. Kamuoyunun yakından izlediği soruşturmada, Adli Tıp’tan çıkacak raporun kritik rol oynayacağı kaydediliyor.

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.