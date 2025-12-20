TRT 1 ekranlarında her cuma izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, 19 Aralık Cuma akşamı yayınlanan 11. bölümüyle yine çok konuşuldu. Özellikle Esme ile Adil arasındaki mücadele ve Oruç’un intikam planları bölümün en çarpıcı anları arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz 11. Bölümde Neler Oldu?

Şerif’ten Tehdit:

Şerif, Esme’yi boşanmaktan vazgeçirmek için Ballı cinayetini Adil’in üzerine yıkmakla tehdit etti. Ancak Esme, bu tehdide boyun eğmeyerek güçlü bir duruş sergiledi.

Adil Tutuklandı:

Oruç, amcasıyla olan hesaplaşmasını büyüttü ve konağın patlatılmasıyla ilgili ihbarda bulunarak Adil’in tutuklanmasına neden oldu.

Zamana Karşı Mücadele:

Boşanma davasına sayılı günler kala Esme, Adil’i kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zorlu bir mücadeleye girişti.

Kına Gecesinde Kaos:

Oruç, Sevcan’ın geçmişini kına gecesinde ortaya dökerek büyük bir kriz yarattı ve dengeleri altüst etti.

Eleni’den Sürpriz Hamle:

Bölümün finalinde Eleni’nin bulduğu çözüm, Esme ve Adil için yeni bir umut kapısı araladı.

Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm Fragmanı

Fragmanda Esme’nin “Bu cehennemi cennete çevireceğim” sözleri dikkat çekerken, Adil ile birlikte hareket edeceklerinin sinyalleri veriliyor. Eleni ile Oruç arasındaki gerilimin ise yeni bölümde daha da tırmanacağı görülüyor.