Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta hafta sonu çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yağış beklenmezken, sıcaklıklarda düşüş dikkat çekiyor.

20 Aralık 2025 Cumartesi

Kahramanmaraş’ta cumartesi günü hava çok bulutlu olacak.

En düşük sıcaklık: 5°C

En yüksek sıcaklık: 17°C

Gün içerisinde rüzgârın zaman zaman etkisini artırması beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte serin bir hava hissedilecek.

21 Aralık 2025 Pazar

Pazar günü de kent genelinde çok bulutlu hava hakim olacak.

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 15°C

Pazar günü sıcaklıkların cumartesiye göre birkaç derece azalması öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini daha fazla hissettirecek.

Hafta sonu için uyarı

Yetkililer, yağış beklenmemesine rağmen gece ve sabah saatlerinde serin havaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını, açık alanda plan yapacakların ise bulutlu hava koşullarını dikkate almasını öneriyor.