2025 YKS Sınav Tarihleri

1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar

3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar (AYT sonrası)

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı. Her aday, sınava gireceği yer, salon ve sıra bilgilerini içeren YKS sınav giriş belgesi ile sınava katılım sağlayacak.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

2025 YKS sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerine aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilir:

Giriş bilgisi için tıklayın T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. "Sınav Giriş Belgesi" sekmesinden belgenizi görüntüleyin ve yazdırın.

Önemli Hatırlatma

Adayların sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmaları zorunludur. Giriş belgelerinde yer alan sınav saatlerine dikkat edilmesi ve sınav başlamadan önce belirtilen saatlerde sınav binasında hazır olunması gerekmektedir.