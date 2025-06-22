2025 YKS Tercihleri Ne Zaman?

2025 YKS tercih dönemi henüz başlamadı. Ancak ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, üniversite tercih sürecinin temmuz ayının son haftasında başlaması ve ağustos ayının ilk haftasında sona ermesi bekleniyor.

📌 Geçen yıl (2024) YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

📌 Bu yıl ise tercih sürecinin Temmuz 2025’in son haftasında başlaması öngörülüyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandığında, kesin tarihler de açıklanacak.

2025 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre YKS 2025 sonuçlarının temmuz ayı içinde duyurulması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından tercih süreci başlayacak.

YKS Tercihleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihler arasında aşağıdaki yollarla yapabilecek:

ÖSYM’nin resmi sitesi: https://ais.osym.gov.tr

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak

Tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre

🟢 Önemli Not: Tercih sıralaması tamamen adayın isteğine bağlıdır. Sıralamalar, adayın üniversite ve bölüm tercihlerine göre şekillenir. Tüm tercih sorumluluğu adaya aittir.

Üniversite Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

2025 YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Kılavuzda;

Üniversitelerin taban puanları

Kontenjanlar

Bölüm bilgileri

Yerleştirme esasları

gibi tüm detaylar yer alacak.