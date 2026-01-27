Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sunulan destek eğitiminin 2026 yılına ait devlet katkısı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, bu yıl bütçeden karşılanacak eğitim destek tutarları güncellendi.

Buna göre, 2026 yılında engelli bireylere verilen bireysel eğitim desteği aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi desteği ise aylık 2 bin 168 lira olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar, katma değer vergisi (KDV) hariç tutarları kapsıyor.

Belirlenen destek miktarları, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ayrılan ödenekten karşılanacak. Eğitim ücretlerinin bu tutarları aşması halinde ise aradaki fark, hizmetten yararlanan bireyler ya da velileri tarafından ödenecek.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme, özel eğitim hizmetlerinden yararlanan engelli bireyler ve aileleri açısından önemli bir mali destek sağlamayı hedefliyor. Yeni tutarların, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimi kolaylaştırması bekleniyor.