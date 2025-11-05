Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 asil hacı adayı belirlendi.

Canlı yayınla Diyanet TV ve Diyanet’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilen hac kurasında 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurasına katılma hakkı elde etti.

Hac Kura Sonuç Sorgulama Ekranı

Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

Hac Kura Sonuç Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız