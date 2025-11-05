Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Uzun bir aranın ardından Meclis çalışmalarına yeniden katılan Bozdağ'ın dönüşü, hem siyaset çevrelerinde hem de kamuoyunda dikkatle takip edildi.

Bekir Bozdağ'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyuyla paylaşılmış net bir bilgi olmamakla beraber bir süredir tedavi gördüğü ve meclisten uzak kaldığı biliniyordu.

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, bugün TBMM Genel Kurulu’nda oturuma başkanlık etti.

Bekir Bozdağ'ın Meclis'e dönüşünde, tedavi sürecinin etkileri net bir şekilde gözlemlenirken özellikle ciddi bir kilo kaybı yaşadığı gözlerden kaçmadı.

Hem hukuk hem de ilahiyat alanında eğitim alan, siyasete atılmadan önce serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem Yozgat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiştir. 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Adalet Bakanı olarak görev yapan Bozdağ, evli ve üç çocuk babasıdır. Günümüzde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görevine devam etmektedir.