İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan kapsamlı iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.

Savcılık, İmamoğlu’nun 142 ayrı eylemle ilişkilendirildiğini belirterek, hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istedi.

İmamoğlu’na “örgüt kurma” dahil 17 ayrı suçlama

İddianamede İmamoğlu’nun, Türk Ceza Kanunu’nun 220/5. maddesi kapsamında “suç örgütü kurucusu ve lideri” olduğu, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen pek çok suçtan sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.

Suçlamalar arasında şunlar yer aldı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet

Suç gelirlerinin aklanması

Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Suç delillerini gizleme

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

İrtikap

İhaleye fesat karıştırma

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Çevrenin kasten kirletilmesi

Orman ve Maden Kanunlarına muhalefet

İddianamede, “örgüt lideri sıfatıyla örgüt mensuplarının eylemlerinden sorumluluk” vurgusu yapıldı.

Mahkeme iddianameyi kabul etti

Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek kabul edildi. Böylece davanın görülmesi için yargı süreci resmen başlamış oldu.