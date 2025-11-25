İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan kapsamlı iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.
Savcılık, İmamoğlu’nun 142 ayrı eylemle ilişkilendirildiğini belirterek, hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istedi.
İmamoğlu’na “örgüt kurma” dahil 17 ayrı suçlama
İddianamede İmamoğlu’nun, Türk Ceza Kanunu’nun 220/5. maddesi kapsamında “suç örgütü kurucusu ve lideri” olduğu, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen pek çok suçtan sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.
Suçlamalar arasında şunlar yer aldı:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
-
Rüşvet
-
Suç gelirlerinin aklanması
-
Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma
-
Kişisel verilerin kaydedilmesi
-
Suç delillerini gizleme
-
Haberleşmenin engellenmesi
-
Kamu malına zarar verme
-
İrtikap
-
İhaleye fesat karıştırma
-
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
-
Çevrenin kasten kirletilmesi
-
Orman ve Maden Kanunlarına muhalefet
İddianamede, “örgüt lideri sıfatıyla örgüt mensuplarının eylemlerinden sorumluluk” vurgusu yapıldı.
Mahkeme iddianameyi kabul etti
Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek kabul edildi. Böylece davanın görülmesi için yargı süreci resmen başlamış oldu.