Kahramanmaraş’ın işgal yıllarında düşmana karşı ilk kurşunu sıkarak Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam, vefatının 103. yılında minnet ve rahmetle anılıyor. Kentin kurtuluş destanının sembol isimlerinden olan Sütçü İmam, 31 Ekim 1919’da attığı o tarihi kurşunla sadece Maraş’ta değil, tüm Anadolu’da işgale karşı direniş ruhunun kıvılcımını yaktı.

Kahramanın Hayatı ve Mücadelesi

1872’de Fevzipaşa Mahallesi’nde doğan Sütçü İmam, halk arasında süt satarak geçimini sürdürdüğü için bu isimle anılmaya başladı. Sütçü İmam, Uzunoluk Camisi’nde gönüllü imamlık yaparken şehirde işgalci askerlere karşı verdiği tepkiyle tarihe geçti. 31 Ekim 1919’da attığı o tarihi kurşun, Maraş halkının topyekûn direnişini başlattı.

Tarihi İlk Kurşunu Sıktı

Fransız askerlerinin bir Türk kadınının peçesine uzanmasıyla başlayan olayda “Durun bre densizler!” diyerek tarihi kurşunu sıktı. Bu kurşun, Maraş’ın her sokağına yayılan direniş ateşinin başlangıcı oldu.

Yangında Yaralandı, 1922’de Şehit Oldu

Düşmanın şehirden çıkarılmasının ardından Maraş Kalesi’ndeki topun idaresini üstlenen Sütçü İmam, 1922’de kalede yapılan top atışı sırasında barutun alev alması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alındığı Alman Eğitim Hastanesi'nde 25 Kasım 1922’de hayatını kaybetti. Kabri, Bektutiye Çınarlı Camisi bahçesindeki asırlık çınarın yanında bulunuyor.

Kahramanın Mirası Yaşatılıyor

Gösterdiği cesaret, kararlılık ve milli ruh; Maraş’tan tüm ülkeye yayılan direnişin zeminini oluşturdu. Bugün kentin birçok noktasında adı yaşatılan Sütçü İmam için Uzunoluk’ta anıt, Kıbrıs Meydanı’nda Kurtuluş Anıtı ve türbe bulunuyor. Ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adını ondan alıyor.

Milli Mücadele Ruhu Nesilden Nesile

Fevzipaşa Mahallesi sakinleri ve akademisyenler, Sütçü İmam’ın ilk kurşunu ile Maraş Milli Mücadelesi’nin başladığını hatırlatarak kahramanlığının Türkiye’nin hafızasında sonsuza kadar yaşayacağını ifade ediyor.