4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in, genel başkan seçildiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı.

Kurultayın iptali için açılan davalarda, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayda usulsüzlükler yapıldığını iddia etti. Bu iddialar, kurultayın "mutlak butlan"la geçersiz sayılması talebini doğurdu.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mutlak butlan koşullarının ispatlanamadığına karar vermiş; davacı tarafça sunulan belgelerin yetersiz olduğunu belirterek, delegelerin iradelerinin hileyle bozulduğuna dair somut bir fiil bulunmadığına hükmetmişti.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın "seçim kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davası 13 Ocak 2026'ya ertelenmişti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı ifade edildi.