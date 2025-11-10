Isparta’da görev yapan bir kamu çalışanı, Kurban Bayramı tatilini yıllık izniyle birleştirdiğinde hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izninden düşüldüğünü fark etti. İtiraz eden çalışan talebine olumsuz yanıt alınca, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

KDK, başvuruyu inceleyerek çalışanı haklı buldu ve bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izinden düşülmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK’nin talebi üzerine açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 1 Şubat 2023 tarihli görüş yazısına atıfta bulunarak, “Yıllık izin süresi içinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinin buna dahil olmadığını” belirtti.

Bakanlık, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmının ise düşülmediğini açıkladı.

KDK, değerlendirmesinde başvurucunun talebini haklı buldu ve tüm kamu kurumlarında uygulama birliği sağlanması gerektiğini vurguladı. Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Ayrıca KDK, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne de genel bir tavsiye göndererek, “Genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi” yönünde çalışma yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, KDK’nın tavsiyesine cevaben, kararın bu konuda yapılacak çalışmalar sırasında değerlendirileceğini bildirdi.

KDK’nın kararında, devlet memurlarına tanınan yıllık izin ile hafta sonu tatili ve genel tatillerin dinlenme hakkının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkıdır.

Kurban Bayramı gibi genel tatiller çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil günü için yıllık izin kullanılması, çalışanın lehine olmayan bir durum yaratır.

Yıllık izin tarihleri içinde cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri, 2429 sayılı Kanun’a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemelidir.

Kurum, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliği sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.