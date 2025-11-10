9 Kasım Pazar günü TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Süper Lig maçında Kocaelispor, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Daniel Agyei kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekip, tarihinde ilk defa Süper Lig’de üst üste 2 kez Galatasaray’ı mağlup etmiş oldu. Kocaelispor, sarı-kırmızılılarla en son 22 Şubat 2009’da karşılaşmış ve o maçtan da 5-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Victor Osimhen’in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ayrıca Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 63. dakikada sakatlık yaşayınca oyundan çıkarak yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte, Galatasaray Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamama istatistiğini kaydetti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor’a 1-0 yenildi.

Kocaelispor karşısında Galatasaray, deplasmandaki 9 maçlık yenilmeme serisini sonlandırdı.

Kadrolar ve Sarı Kartlar

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita (Dk. 72 Show), Tarkan Serbest, Agyei (Dk. 90 Syrota), Linetty (Dk. 90+7 Churlinov), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 72 Can Keleş)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Eren Elmalı), Sane, Torreira (Dk. 64 Sara), Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen

Gol: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Dk. 28 Osimhen (Galatasaray), Dk. 38 Dijksteel, Dk. 47 Smolcic (Kocaelispor)