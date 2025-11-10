Borsa İstanbul’da cuma günü satış baskısı etkili oldu. BIST 100 endeksi, günü %1,34 değer kaybıyla 10.924,53 puandan tamamladı.

Güne 10.974,29 puandan ve %0,46 artışla başlayan BIST 100 endeksi, seansın ilerleyen saatlerinde gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi.

Bankacılık endeksi %0,47 yükselirken, holding endeksi %0,37 geriledi.

Sektör bazında bakıldığında sigorta hisseleri %0,78 artışla en çok kazandıran, orman, kağıt ve basım sektörü ise %0,75 düşüşle en çok gerileyen grup oldu.

ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik olumlu gelişmeler, küresel piyasalarda pozitif bir hava yarattı. Bu durum yurt içi piyasaya da sınırlı ölçüde yansıdı.