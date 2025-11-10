Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan verilere göre, sektör 100 milyonu aşkın poliçeyle yaklaşık 40 milyon kişiye teminat sağlıyor.

Bugüne kadar 400 binden fazla vatandaşın emekli olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında ekim ayı itibarıyla katılımcı sayısı 18 milyona, fon büyüklüğü ise yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştı.



Tarım Sigortalarında Zirai Don Tazminatı

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında bu yıl özellikle zirai don kaynaklı hasarlar öne çıktı.

Bu kapsamda çiftçilere yaklaşık 35 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı.

Ayrıca yeni sigorta ürünleri ve genişletilmiş teminat kapsamı için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülüyor.

Zorunlu Afet Sigortası’nda (ZES) Son Aşamaya Gelindi

Mevcut Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yalnızca deprem kaynaklı hasarları kapsarken, yeni hazırlanan Zorunlu Afet Sigortası (ZES) ile kapsam genişletiliyor.

Yeni sistemle birlikte sel, taşkın, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi afetler de sigorta kapsamına alınacak.

SEDDK, ZES çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

KOBİ’lere Yeni Destek

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılması için 2026’da yeni adımlar atılacak.

Bu düzenlemeyle birlikte teminat süresi, tarife yapısı ve bankalarda teminat olarak kullanım imkânı yeniden şekillendirilecek.

Amaç, KOBİ’lerin finansal dayanıklılığını artırmak ve rekabet gücünü desteklemek.

Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem

SEDDK, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süreleri, şirketler arası geçiş gibi konularda standartları yenileyerek daha güvenli ve öngörülebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.