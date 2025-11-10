Japonya’nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kyodo News’in Japon Meteoroloji Ajansı’na dayandırdığı habere göre, deprem sonrası Iwate eyaletinin kıyı kesimlerinde 10 ila 20 santimetre yüksekliğinde tsunami dalgaları gözlemlendi.

Kuji ve Ofunato kentlerinde dalgaların yüksekliği yaklaşık 20 santimetre, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetre olarak kaydedildi.

Depremin ardından bölgede geçici elektrik kesintileri meydana geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında bazı hızlı tren seferleri durduruldu. Tsunami uyarısı ve tahliye emirleri, durumun normale dönmesinin ardından yetkililerce kaldırıldı.

Can Kaybı veya Hasar Bildirilmedi

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi. Japon yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Iwate eyaleti açıklarında meydana geldiğini ve merkez üssünün Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusunda bulunduğunu açıkladı. Sarsıntının büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü.