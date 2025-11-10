Altında dalgalı seyir Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, ABD'de Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ile Çin ve ABD arasında artan ticari gerilim gibi gelişmelerle yıl boyunca sürdü.

Yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altının ons fiyatı, geçen ay fiyat rekorunu 4 bin 300 doların üzerine taşıdı. Aynı dönemde gram altının fiyatı da 5 bin 800 lira seviyelerine ulaştı.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın, TÜİK’in reel getiri verilerinde diğer yatırım araçlarından güçlü bir şekilde ayrıştı. Külçe altın, ekim ayında yıllık bazda %87,27 nominal getiri sağlayarak; mevduat faizi, dolar, avro, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve Borsa İstanbul (BIST 100) gibi yatırım araçlarını geride bıraktı.

Altının Reel Getirisi 5 Yılın Zirvesinde

TÜFE’ye göre indirgeme yapıldığında altının yıllık reel getirisi %40,94, Yİ-ÜFE’ye göre ise %47,46 olarak hesaplandı.

Bu oran, külçe altının yıllık bazda son 61 ayda (yaklaşık 5 yıl) yatırımcısına sağladığı en yüksek reel kazanç oldu.

Altın en son Eylül 2020’de %47,64 reel getiri sağlamış, o tarihten bu yana bu seviyeye ulaşamamıştı. Hatta Kasım 2022’de yıllık bazda %30’u aşan kayıplar yaşanmıştı.

1997’den Bu Yana İkinci En Yüksek Getiri

Finansal yatırım araçlarının reel getirilerinin hesaplanmaya başlandığı 1997 yılından bu yana, Yİ-ÜFE’ye göre altının en yüksek reel getirisi Mayıs 2006’da %54,32 olarak kaydedilmişti.

TÜİK verilerine göre, son 61 aylık dönemde külçe altın 35 ay yatırımcısına kazandırırken, 26 ayda reel kayıp yaşattı.

Ekim 2025 itibarıyla ulaşılan %47,46’lık getiri, bu dönemde elde edilen ikinci en yüksek reel kazanç olarak öne çıktı.