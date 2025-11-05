MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olacaktır” sözleri, siyasette yeni bir tartışma başlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali ve tahliye kararının kesinleşmesi, serbest bırakılabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM kararının ardından yaptığı açıklamada sürecin yargı çerçevesinde ilerleyeceğini vurguladı. Tunç, “Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililer müracaat ettiğinde konu mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. TBMM’deki grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Bu ülke bir hukuk devletidir, yargı ne derse biz ona uyarız” diyerek sürecin tamamen yargı kararına bağlı olduğunu belirtti.

AİHM kararının ardından gözler şimdi Türkiye’deki mahkemelere çevrildi. Siyasi çevreler, Demirtaş dosyasının hem hukuki hem de siyasi dengeler açısından kritik bir test olacağı görüşünde.