Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’daki gümüşçüler, son dönemde vatandaşların altın yerine gümüşe yöneldiğini söylüyor. Özellikle altın fiyatlarındaki hızlı artış, gümüş takılara olan ilgiyi artırdı. Altın renginde kaplama yapılabilen gümüş ürünler, hem fiyat hem de görünüm açısından cazip bulunuyor.

Esnaflar, “Artık birçok kişi yatırım ya da takı alışverişinde altın yerine gümüşü tercih ediyor. Gümüş hem uygun fiyatlı hem de kolay işlenebilir bir maden olduğu için yeni bir yatırım alternatifi haline geldi,” diyor.

Kapalı Çarşı tezgâhlarında külçe, granül ve takı gümüşlerinin yanı sıra 10 gramdan 1 kiloya kadar farklı boyutlarda ürünler satışa sunuluyor. Yatırım amaçlı alanların yanı sıra el işçiliği gümüş takılar da yoğun ilgi görüyor.

Uzmanlara göre, küresel ekonomideki dalgalanmalar, merkez bankalarının faiz politikaları ve sanayi talebinin artışı, gümüşün önümüzdeki aylarda değer kazanmasını destekleyecek. Bu nedenle gümüş, yıl sonuna doğru “yüksek potansiyele sahip güvenli limanlardan biri” olarak görülüyor.