Kentin tarihi Kapalı Çarşısı’nda kışa hazırlık telaşı artarken, kış çaylarına olan talep her geçen gün yükseliyor.

Aktarlarda en çok ilgi gören bitkiler arasında ıhlamur, zencefil, zerdeçal, nane, kekik, papatya, melisa ve dağ çayı bulunuyor. Bu bitkiler, soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi rahatsızlıklara karşı doğal koruma sağlamasıyla biliniyor.

Uzmanlar, bu ürünlerin dengeli ve düzenli tüketilmesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirdiğini vurguluyor.

Kapalı Çarşı esnafı, kış sezonunun başlamasıyla birlikte çay karışımlarına olan ilginin belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Henüz fiyatlarda ciddi bir artış yaşanmadığını söyleyen aktarlar, “Vatandaşlar genellikle karışık bitki çaylarını tercih ediyor. Bu ürünlerden küçük miktarlarda almak bile kış boyunca yeterli olabiliyor. Her evde mutlaka doğal bitkiler bulunmalı” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlılar, soğuyan havalarda hem doğal yollardan şifa bulmak hem de sıcacık bir içecekle kışın keyfini çıkarmak için kış çaylarına yöneliyor. Uzmanlar ise bitki çaylarının aşırı tüketilmemesi ve özellikle kronik hastalığı olanların doktora danışarak kullanması gerektiği konusunda uyarıyor.