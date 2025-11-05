Ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de derslere taze bir motivasyonla dönmesi için fırsat sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ara tatil için geri sayım başladı.

Okullarda 7 Kasım Cuma günü son ders zili çalacak ve öğrenciler ara tatil dönemine girecek. Ara tatil, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Ara tatilin ardından okullar, 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca, Kasım ayındaki ara tatil dışında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili daha bulunuyor.

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak ve ikinci dönemin başlangıcı 2 Şubat 2026 olarak planlanıyor.

İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında olacak. Eğitim yılı, 19 Haziran 2026’da sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.