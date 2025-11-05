Selahattin Demirtaş, kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'la ilgili ihlal ve tahliye kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı, Ekim ayında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmiş ancak AİHM, Bakanlık talebini reddederek kararın kesinleşmesini sağlamıştı.

Dikkat çeken bir çağrı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli, Demirtaş'a ilişkin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Tunç, AİHM kararının kesinleşmiş olduğunu belirterek

"2019'dan bu yana tutukluluğunun devam ettiği, Kobane Davası olarak bilinen davada istinaf süreci devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde dava derdest. Tabii, tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde güvenlik hakkı ve tutuklama şartları ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermiştir.

Bu daire kararının büyük dairede görüşülmesi talebi panel tarafından kabul edilmemiştir, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı, bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi veya ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte, değerlendirme sürecini beklemek gerekecek." dedi.