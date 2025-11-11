İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamenin tamamlandığını açıkladı.

Başsavcı Gürlek’in açıklamasına göre, iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere toplam 402 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler hakkında, 143 farklı eylem kapsamında çeşitli suçlardan dolayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı.

İddianamede, 99 kişi örgüt mensubu olarak gösterilirken;

1 kişinin örgüt kurucusu ve lideri olduğu (Ekrem İmamoğlu),

6 kişinin örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu (Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün),

92 kişinin ise örgüt üyesi olarak yer aldığı ifade edildi.

Geri kalan şüphelilerin, örgütle doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte çeşitli suçlara karıştıkları belirtildi.

İmamoğlu Hakkında 142 Eylemden Cezalandırma Talebi

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında doğrudan işlediği iddia edilen suçlar arasında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Rüşvet (12 kez),

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez),

Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık (7 kez) yer alıyor.

Ayrıca, örgüt lideri sıfatıyla Türk Ceza Kanunu’nun 220/5. maddesi uyarınca, örgüt üyeleri tarafından işlenen toplam 142 eylemden de sorumlu tutulması talep edildi.

160 Milyar TL ve 24 Milyon Dolar Kamu Zararı

İddianamede yer alan bilgilere göre, yapılan incelemelerde 160 milyar TL ve 24 milyon dolar tutarında kamu zararı tespit edildi.

Başsavcı Gürlek, soruşturmanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren mesajlar mevcut. Kamu zararı toplamda 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. Bu rakamlar suç tarihine göre belirlenmiş olup 10 yıllık bir süreci kapsıyor.”

“İddianamede Örgüt Yapısı ve Şeması Yer Alıyor”

Başsavcı Gürlek, örgütün yapılanmasına ilişkin iddianamede kapsamlı bilgiler bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 örgüt yöneticisi tespit edildi. Dijital delillerin büyük bölümü çözüldü. Ekrem İmamoğlu, örgüt lideri olarak diğer kişilerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor.”

Gürlek ayrıca, Mehmet Pehlivan’ın örgüt üyesi olarak sorumlu tutulduğunu belirterek,

“İl Başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olarak gösterildiğini iddia ettiler, ancak biz bunun rüşvet olduğunu tespit ettik. Bu önemli bir dosya, bir an önce neticelenmesi hepimizin temennisi,” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Başsavcılık, bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın halen sürdüğünü açıkladı. Dosyanın kapsamı ve delil yoğunluğu nedeniyle yargı sürecinin uzun sürebileceği belirtiliyor.