İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianameye göre, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararı tespit edildi.

İddianamenin Kapsamı:

Toplam 402 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Şüphelilerden 105’i tutuklu, 170’i adli kontrolle serbest, 7’si hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Ayrıca 5 müşteki şüpheli hakkında da işlem yapıldığı açıklandı (1’i adli kontrollü).

Soruşturma, toplam 143 farklı eylem üzerinden yürütüldü.

Yöneltilen Suçlamalar:

İddianamede şüphelilere yöneltilen başlıca suçlar şöyle sıralandı:

Suç örgütü kurma ve yönetme

Suç örgütüne üye olma

Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme

Rüşvet alma ve verme

İrtikap

İhaleye fesat karıştırma

Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Kişisel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi ve yayılması

Orman ve Maden Kanunu’na muhalefet

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Kamu malına zarar verme

Örgüt Yapısı ve Şüpheliler:

İddianamede 99 kişi örgüt mensubu olarak gösterildi.

Bu kişilerden: 1’i örgütün kurucusu ve lideri: Ekrem İmamoğlu 6’sı örgüt yöneticisi: Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 92’si örgüt üyesi olarak yer aldı.

Diğer şüpheliler, örgüt mensubu olmamakla birlikte örgütle bağlantılı suçlar işlemekle suçlandı.

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Suçlamalar:

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri olduğu belirtilen Ekrem İmamoğlu hakkında, hem doğrudan hem de örgütsel sorumluluk kapsamında toplam 142 ayrı eylem nedeniyle cezalandırma talep edildi.

Doğrudan isnat edilen suçlar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma (7 kez)

Örgüt lideri sıfatıyla sorumlu tutulduğu diğer suçlar: