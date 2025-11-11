Yapılan operasyonlarda bir hafta içinde 40.975 şahsın sorgulanması yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak eşya ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Uygulamalarında Yüzlerce Suç Aleti Ele Geçirildi

Asayiş uygulamaları kapsamında toplam 40.975 şahsın sorgulanması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar sonucunda 79 aranan şahıs yakalanırken, 22 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler ise şu şekilde:

* Ruhsatsız Tabanca: 3 Adet

* Tabanca Fişeği: 77 Adet

* Av Tüfeği: 6 Adet

* Kurusıkı Tabanca: 2 Adet

* Kesici Delici Alet: 7 Adet

* Kurusıkı Tabanca Fişeği: 21 Adet

* Av Tüfeği Fişeği: 82 Adet

Narkotik Suçlarla Mücadelede Büyük Darbe

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 olayda müdahale ederek 75 şüpheli şahsı yakaladı. Piyasa değeri yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi:

* Metamfetamin: 112,2 gr

* Esrar Maddesi: 22,76 gr

* Bonzai Maddesi: 66,29 gr

* Ecstasy-Extagon Hap: 6.360 Adet

* Sentetik Kannabinoid (Bonzai): 14,48 gr

* Sentetik Ecza: 379 Adet

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmalarında toplam 12 şahsa adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak ürünler arasında şunlar bulunuyor:

* Tütün-Kıyılmış Tütün: 10 KG

* Makaron: 2.681 Paket

* Elektronik Sigara Likiti: 104 Adet

* Kaçak Telefon: 17 Adet

* Sahte Alkol: 48 Litre

Trafikte Cezai İşlem Yağmuru: 130 Araç Trafikten Men Edildi

Trafik Tescil ve Denetleme ekiplerince bir hafta boyunca 31.728 araç denetlenirken, toplam 3.715 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Ağır kusurlu görülen 130 araç ise trafikten men edildi. Diğer denetleme sayıları:

* Motosiklet Denetlendi: 4.609

* Alkol Denetimi Yapıldı: 7.089 Sürücü

* Okul Servisi Denetimi: 96 Araç

* Abartı Egzoz Denetimi: 58 Araç

* Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: 469 Sürücü

Göçmen Kaçakçılığına da Geçit Yok

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimi de aktif bir hafta geçirdi. Yapılan denetimlerde 30 araç denetlenirken, 848 şahıs sorgulandı. Aranan 1 şahıs yakalanırken, 5 şahıs Göç İdaresi’ne teslim edildi