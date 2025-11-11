Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.T, M.D. ile M.H. ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık C.T. yaptığı savunmada, 1993 yılında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, depremde yıkılan otelin yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğunun olamayacağını iddia ederek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık M.D. de Arıkan Otel'in inşası döneminde Kahramanmaraş Belediyesinde mimar olarak görev yaptığını, mimari projelerden sorumlu olduğunu, statik projeyi inceleme veya onaylama yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Bilirkişi raporlarında binanın yıkılmasına statik projedeki eksikliklerin neden olduğunun belirtildiğini ifade eden M.D, bu durumun kendi görev alanı dışında olduğunu savundu ve dosyadan vareste tutulmayı talep etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık M.H. de belediyedeki idari görevini yerine getirdiğini, dava konusu yıkılan otelle ilgili herhangi bir kusurunun bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 2 Şubat'a ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.